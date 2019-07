Homem é morto a tiros em bar nas proximidades da Ufpi

Um homem identificado como Evandro Augusto Pinheiro dos Santos, de 30 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde neste domingo (14) em um bar, localizado nas proximidades do campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), zona Leste de Teresina.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava no bar na companhia de amigos quando foi surpreendido pelo assassino, que entrou no local e efetuou diversos disparos de arma de fogo .

Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local do crime para a realização dos procedimentos legais.

Uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) também foi ao local do homicídio para recolher o corpo de Evandro Augusto.

Natanael Souza