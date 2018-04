Homem é morto a tiros e adolescente fica ferido na zona norte

Um homem de 33 anos foi morto a tiros e um adolescente de 12 anos ficou ferido na noite deste sábado (21), durante uma festa na Vila Mocambinho III, zona norte de Teresina.

De acordo com o tenente César, do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, a vítima, identificada como Bruno Brito de França, teria antecedentes criminais.

Bruno foi levado para o Hospital do Buenos Aires, mas já chegou sem vida à unidade.



A Polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime, que tem características de execução, e que será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), antiga Delegacia de Homicídios.

O adolescente foi baleado na nádega direita e não corre risco de morte. Ele deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT) pouco depois das 2 horas da madrugada e deve passar por uma cirurgia ainda neste domingo.

Até a tarde deste domingo nenhum suspeito havia sido preso.

Cícero Portela