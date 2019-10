Homem é morre após ser esfaqueado nas nádegas em Regeneração

Um homem identificado apenas como Luiz Carlos foi assassinado a golpes de faca na Vila São Cristovão, cidade de Regeneração, na madrugada deste domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, ele ainda chegou a ser socorrido e foi levado com vida ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois de dar entrada.





Luiz Carlos foi assassinado em Regeneração a golpes de arma branca - Foto: Divulgação/PMPI

Segundo o capitão Juvenilton Pessoa, comandante da 2ª Cia do 18º BPM de Regeneração, Luiz Carlos foi atingido com a arma branca na região das nádegas. A motivação do crime ainda não ficou clara para a polícia. “Nós já temos a identificação preliminar do suspeito e estamos em diligências à procura dele. A princípio, vítima e suspeito teriam discutido, mas o que levou a esta discussão ainda não ficou claro”, explica o PM.

O caso seguirá sob investigação pela Delegacia Regional de Regeneração.

Maria Clara Estrêla