Homem é flagrado com motocicleta roubada na BR 343 em Teresina

A Polícia Rodoviária Federalrecuperou na manhã desta quinta-feira (28) uma motocicleta modelo Honda/CG 150 Titan que havia sido tomada de assalto no mês de setembro em Teresina. O veículo que teve seus elementos de identificação adulterados foi recuperado com um homem de 27 anos de idade que não teve a identidade revelada.

Uma equipe da PRF abordou o motociclista que trafegava pela BR 343, em Teresina. Os agentes desconfiaram de adulteração na moto e acabaram descobrindo a fraude.

“Os policiais ao realizarem a abordagem foi observado que a motocicleta possuía seus elementos de identificação com sinais de adulteração. Após a verificação mais aprofundada, foi constatado que o bem era clonado e possuía registro de roubo e furto datado do dia 29/09/2019 na cidade de Teresina”, informou a superintendência da PRF no Piauí.

O suspeito foi levado para aCentral de Flagrantes de Teresina para os procedimentos legais. Ele pode responder pelos crimes de receptação e adulteração dos elementos de identificação do veículo.

Foto: Divulgação PRF

Otávio Neto