Homem é flagrado com 156 pássaros silvestres em Capitão de Campos

Um homem que não teve a identidade revelada foi atuado pelo crime de tráfico de aninais silvestres ao ser flagrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando um total de 156 pássaros na BR 343, na cidade de Capitão de Campos, no Norte do Piauí.

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu no momento que um veículo VW Voyage foi abordado na manhã do último domingo. “Após verificação da documentação pessoal e veicular, os policiais fizeram uma vistoria no carro, momento em que foi encontrada uma grande quantidade de aves silvestres presas em pequenas gaiolas”, disse a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Os animais que saíram do Pará e seguiam com destino o estado do Ceará eram: 111 Bicudos, 19 Curiós, 8 Sanhaços, 7 Pipira, 3 Sair a Louça, 2 Bicos de Brasa, 2 Tempera Viola, 2 Rouxinóis, 1 bigodinho, 1 chorãozinho. O condutor não apresentou a permissão, licença ou autorização necessária para o transporte.

A PRF informou que foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de tráfico de animais silvestres. Essa é a segunda vez que o condutor é autuado pelo mesmo crime.

