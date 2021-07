Homem é executado com sete tiros dentro de apartamento em Parnaíba

Um homem identificado como Raimundo Nonato Ferreira de Carvalho, 39 anos, foi morto a tiros na tarde desse sábado (24) dentro do próprio apartamento no Bairro Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, litoral do Piauí.

Leia também:

De acordo com a Polícia Militar, três homens em um carro de cor vermelha invadiram o Residencial Dunas e se dirigiram para o bloco II, onde residia a vítima. Os acusados entraram no apartamento e dispararam sete vezes contra Raimundo Nonato.

Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima morta na sala de casa. Os investigadores da Polícia Civil localizaram capsulas de pistolas calibre .40 e .380, o que aponta que duas armas foram usadas para o crime.

A principal linha de investigação é o de execução, pela quantidade de disparos e a forma de atuação do criminosos. A Polícia Militar de Parnaíba informou que iniciou as diligências para localizar os assassinos e esclarecer o caso, mas até o fechamento dessa matéria ninguém havia sido preso por envolvimento nesse crime.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!