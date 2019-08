Homem é executado com dois tiros em ocupação na zona Leste

Um homem identificado como Igor Oliveira, de 23 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo por volta das 22h30 deste domingo (11) no bairro Aroeiras, região da Pedra Mole, zona Leste de Teresina.



Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da região, a vítima estava sentada em uma cadeira na porta de casa quando o autor do crime chegou ao local e efetuou dois disparos. A vítima foi atingida por dois tiros na região da cabeça e morreu ainda no local. A Polícia trabalha com a hipótese de execução.

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

A residência do jovem ficava localizada em um terreno ocupado nas proximidades da rua Jangada. Segundo a PM, a residência era feita de taipa e palha em um local inóspito, de difícil acesso. No local foram encontradas pedras de crack, o que levanta a suspeita da vítima ser usuária de drogas.

Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o assassinato, nem a identificação dos possíveis autores do crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Nathalia Amaral