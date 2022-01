Homem é executado com dez tiros na cabeça no bairro São Joaquim

Um homem identificado como Marcelo Elielton de Oliveira Alves foi executado com dez tiros na cabeça na tarde deste domingo (16), no Bar Balão da Sorte, no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina. De acordo com militares o homem possuiria dividas com criminosos da região e a execução teria sido um acerto de contas. A vítima utilizava tornozeleira eletrônica e era proprietário do Bar.



O Tenente Araújo, da Polícia Militar do Piauí, explicou a dinâmica do crime e confirmou que dois homens em uma motocicleta são investigados pela execução. “Dois elementos passaram na moto e deram dez disparos de arma de fogo na cabeça, ninguém tem suspeita, no primeiro momento a polícia vai levantar as primeiras suspeitas. O que sabemos é que quem matou ele foi ele mesmo, ele estava devendo os caras vieram cobrar, quem deve esse povo aí paga com a vida. Ele estava com tornozeleira eletrônica, não sei se ele tem envolvimento com drogas”, finalizou.

A Polícia Civil foi acionada e isolou o local para a realização da perícia. A autoria e a motivação do crime serão investigadas.

FOTO: Joselito Andrade

