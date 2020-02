Homem é executado a tiros ao sair de casa em Campo Maior

O vendedor ambulante Julimar Torquato Pinheiro Nazário, 33 anos, foi morto com três disparos de arma de fogo no momento que saia de casa para o trabalho no início da manhã desta sexta-feira (7), no bairro Renascer, na cidade de Campo Maior, norte do Piauí.

Conhecido como “Ceará’, devido sua origem no estado nordestino, Julimar saia de casa para comercializar redes quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Um dele sacou uma arma e atingiu a vítima com três tiros. Julimar teve morte no local.

“Ele saia de casa como todos os dias e foi atingido por três disparos efetuados por dois homens em uma moto. Estava a poucos metros de casa, onde morava com a esposa e um filho. Ele é natural do Ceará, mas já reside em Campo Maior há vários anos e é conhecido na cidade como vendedor ambulante”, afirmou o major Etevaldo Silva, comandante do15º Batalhão da Polícia Militar.

Os suspeitos fugiram numa motocicleta até conseguir acesso para a PI 215, entre Campo Maior e o município de Coivaras. Eles abandonaram a veículo no local e, segundo a polícia, fugiram em um carro que já esperava pelos criminosos. A moto usada no crime passou por uma perícia para ajudar nas investigações.

Moto utilizada no crime foi abandonada na zona rural (Foto: Divulgação/PM)

Julimar Pinheiro possui passagens pela polícia no estado do Ceará. Em 2009, ele foi preso como integrante de uma quadrilha que realiza assaltos a ônibus interestaduais na BR-020, na região de Inhamuns. A polícia acredita que a morte esteja relacionada com o passado de envolvimento no crime.

“A família revelou que ele escapou de outras duas tentativas de assassinato, inclusive tinha uma bala alojada no corpo. A linha de investigação é que sua morte tenha sido motivada por acerto de contas”, disse o comandante Etevaldo Silva.

Otávio Neto