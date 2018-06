Homem é esfaqueado no pescoço em briga por causa de jogo de futebol

O que era para ser um momento de descontração e lazer terminou em uma tentativa de homicídio no bairro Água Mineral na madrugada desta segunda-feira (04). Um homem, cujo nome não foi informado pela polícia, acabou sendo esfaqueado no pescoço durante uma briga por causa da rivalidade entre times de futebol. O caso aconteceu em um bar onde a vítima e um conhecido assistiam ao jogo Flamengo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, transmitido na tarde de ontem.



A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local se deparou com o corintiano ferido por dois golpes de peixeira. O suspeito, que era flamenguista e conhecido como “Dudeia” ainda tentou fugir, mas foi preso minutos depois próximo ao local do crime. Segundo o tenente Barbosa, do 9º BPM, a briga teria sido motivada por causa de provocações trocadas entre os dois torcedores durante o jogo.

“Eles estavam visivelmente embriagados e agiram sob efeito de álcool. Nessas horas, uma simples provocação toma dimensões maiores e aí para um se armar e partir para cima do outro foi bem rápido. O fato é que eles torciam para times rivais e levaram isso para fora do jogo. Houve uma pequena confusão, seguida de lesão corporal e tentativa de fuga. Nós fizemos a contenção do Dudeia e o encaminhados para a delegacia”, explica o tenente.

A mulher do agressor também foi ouvida pela polícia porque teria incitado toda a confusão, incentivando o marido a partir para cima do colega com a peixeira.

Maria Clara Estrêla