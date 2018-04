Homem é esfaqueado em frente ao Shopping da Cidade e morre a caminho do HUT

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira (13) após ser esfaqueado na Avenida Maranhão, em frente ao Shopping da Cidade.

Segundo testemunhas, o homem esfaqueado teria tentado assaltar outro homem, que estava armado com uma faca e reagiu, aplicando um golpe de faca no pescoço do suposto assaltante.

Um vídeo feito por uma das pessoas que estava no local do crime mostra a vítima completamente ensanguentada, agonizando em frente ao shopping popular, enquanto é filmado por curiosos.

Curiosos filmaram a vítima agonizando na Avenida Maranhão

Outro suposto assaltante também estaria agindo com o que foi esfaqueado, mas teria conseguido fugir, segundo a PM.

O homem ferido chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT), mas não resistiu ao ferimento e acabou falecendo antes mesmo de dar entrada, conforme informou a assessoria do Pronto Socorro da capital.

Até por volta das 19h30 desta sexta a identidade da vítima ainda não tinha sido obtida pela Polícia Militar.

O homem que teria ferido letalmente o suposto assaltante não foi localizado tampouco identificado pela PM-PI.





Cícero Portela