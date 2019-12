Homem é encontrado morto no centro de Teresina

Um homem identificado apenas como“Vitinho da Nova Brasília” foi encontrado morto nas primeiras horas desta terça-feira (31) na Rua Firmino Pires, no centro de Teresina, próximo ao Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT).

Segundo o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-coronel Maurício de Lacerda, o corpo apresentava uma perfuração de faca na altura do peito e foi encontrado por moradores que acionaram a polícia.

“Fomos acionados por volta de 7:30 da manhã com populares dizendo que havia esse corpo na Rua Firmino Pires, já na altura da Avenida José dos Santos e Silva. Localizamos o corpo com uma perfuração de arma branca no perito. Por volta de 8:40 o IML chegou para realizar os procedimentos legais”, informou o comandante.

A vítima não possuía documentação, mas foi identificado por populares como “Vitinho da Nova Brasília”. A polícia afirmou que três máquinas de cortar cabelo foram encontradas próximas ao corpo, o que pode ser produto de furto.

“As três máquinas foram encontradas com o corpo. É muito provável que sejam produtos furtados de algum estabelecimento nas proximidades. Como a vítima não possuía documentação, não podemos identificar se ele já tinha passagem pela polícia”, finalizou o Tenente-coronel Lacerda.

