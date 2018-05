Homem é encontrado morto e com marca de tiro na zona Leste de Teresina

Por volta das 22 horas da noite de ontem (29), a Polícia Militar foi acionada por populares para atender a uma ocorrência de homicídio na Avenida Jânio Quadros, bairro Santa Isabel. No local, os moradores haviam encontrado o corpo de um homem com uma marca de tiro no pescoço. A PM não tem ainda a identificação da vítima, já que ela não portava nenhum documento e nenhum morador da região a reconheceu.



De acordo com o tenente Júlio, do 5º BPM, a vítima foi vista circulando em uma motocicleta junto com um outro homem pouco antes de seu corpo ter sido encontrado. “Nós estamos averiguando se havia câmeras de segurança perto do local que pudesse nos mostrar quem era essa outra pessoa. Ao que consta, a vítima era o garupa”, explica o tenente.

A polícia tenta descobrir se o homem foi assassinado no local onde seu corpo foi encontrado ou se ele teria sido morto em outro lugar e foi levado para lá para evitar suspeitas. Guarnições do 5º BPM fizeram diligências na região, mas nenhuma prisão foi efetuada. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla