Homem é encontrado morto a facadas em horta comunitária

Um homem identificado comoValdinar Lopes foi encontrado morto em uma horta comunitária na cidade deAgricolândia, na região Centro-Norte do Piauí. A vítima morta a facadas e pauladas na cabeça é bastante conhecida no município.

Segundo o Grupamento de Polícia Militar (GPM) da cidade, o corpo foi encontrado numa cabana que fica dentro da horta na manhã deste sábado (8) com uma facada no pescoço e outra na região da barriga. Uma madeira encontrada próxima a cena do crime foi utiliza para atingir Valdinar na cabeça.

A polícia informou que as primeiras investigações apontam que a vítima foi vista por populares bebendo em um bar nas imediações da horta na noite de sexta-feira (7) e que estaria sem companhia.

O local do crime foi isolado para a realização de perícia que deve colaborar na investigação para esclarecer o crime.

Otávio Neto