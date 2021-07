Homem é condenado a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio em Sigefredo Pacheco

Raimundo Nonato Silva, acusado de tentativa de homicídio contra José Willes Sousa Lopes e lesionar Francisco Ferreira Oliveira foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão no Tribunal Popular do Júri realizado nessa terça-feira (27) no município de Campo Maior. Os crimes aconteceram em março de 2017, na localidade Lagoinha, zona rural da cidade de Sigefredo Pacheco.

Leia também: Mototaxista mata esposa com tiros de espingarda em Campo Maior

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, “o acusado, após uso de bebida alcoólica, desferiu várias facadas em José Willes de Sousa Lopes, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após intervenção de Francisco Ferreira Oliveira para impedir a consumação do delito, o réu também desferiu golpes de faca contra a segunda vítima”.

Imagem ilustrativa / Foto: Otávio Neto

Após oito horas de julgamento, o conselho de sentença reconheceu a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima José Willes e do crime de lesão corporal contra a vítima Francisco Ferreira Oliveira.

Raimundo Nonato se encontrava preso pelos crimes seguirá no sistema prisional do Estado. A acusação foi realizada pelo promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Campo Maior, Marcondes Oliveira, e do coordenador do GAEJ, Márcio Giorgi Carcará Rocha.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!