Homem é baleado em tentativa de assalto, recebe atendimento e foge da UPA do Promorar

Um homem de 22 anos identificado como Gleison Rodrigues do Nascimento fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Promorar, na madrugada deste domingo, após ser atendido no hospital depois de ter sido baleado por três tiros nas costas no bairro Lourival Parente. Informações da Polícia Militar dão conta de que Gleison alegou ter sido baleado após reagir a um assalto, porém, após receber atendimento na unidade o jovem fugiu sem nenhum motivo aparente.

De acordo com o sargento Nascimento, da Companhia de Policiamento do Promorar, o homem já havia recebido a medicação e aguardava transferência para o HUT quando fugiu do hospital. A PM não soube informar se Gleison já possuía ficha criminal.

“Ele alegou que lá no Lourival Parente, próximo a Ceasa, por volta de 1h da manhã encostou uma moto, puxou a arma e anunciou o assalto e pediu para ele entregar o celular, como ele correu o indivíduo disparou três vezes nas costas dele. Ele foi levado para a UPA e medicado, quando estava na sala verde esperando a transferência para o HUT ele saiu sem que ninguém percebesse. Saiu sem ninguém ver ferido com três tiros nas costas. Não sabemos se ele tem entrada se tem processo ou ficha criminal. Segundo ele é morador do Portal da Alegria”, afirmou o Policial Militar.



FOTO: ASCOM PMT



