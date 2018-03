Homem é assassinado pela própria companheira no Parque Vitória

A Polícia Militar registrou um homicídio na tarde deste domingo (11) no Parque Vitória, zona Sul de Teresina. A vítima é do sexo masculino e ainda não teve sua identidade informadas, mas, segundo os policiais, ele teria sido assassinado pela própria mulher, que também não teve o nome divulgado.



O crime aconteceu por volta das 15h35min após o casal ter tido uma discussão. Os motivos ainda não ficaram esclarecidos, mas ele teria corrido para fora de casa ao ver que a mulher estava armada com uma faca de cozinha. “Ele foi golpeado na porta da residência. Os populares informaram que a mulher estava descontrolada e que ele não teve tempo de defesa”, foi o que disse o tenente R. Nonato, da 2ª Companhia Independente de Policiamento do Promorar, que atende a região do Parque Vitória.

Procurada, a Delegacia de Homicídios disse apenas que se tratou de um assassinato com uso de arma branca e que nenhuma prisão havia sido efetuada até o momento. O nome da vítima também não foi informado pelos agentes. Uma equipe ainda se encontra no local realizando a perícia e colhendo os primeiros relatos.

Uma viatura do IML também já fio acionada para fazer a remoção do corpo da vítima.

