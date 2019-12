Homem é assassinado durante festa no Parque de Exposições de Floriano

Um festa de paredões de som terminou com uma pessoa morta na cidade de Floriano, a 244 quilômetros de Teresina. Um jovem de 27 anos, identificado como Felype Assunção, foi assassinado a tiros enquanto participava do evento. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (08) no Parque de Exposições de Floriano.



Policiais Militares do 3º BPM estiveram no local para isolar a área para perícia. De acordo com o Batalhão, a vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Regional Tibério Nunes, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois de dar entrada na unidade.



Felype Assunção foi atingido por dois tiros durante festa em Floriano - Foto: Reprodução/Floriano News

A perícia atestou que Felype foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Segundo a PM, ele teria se envolvido em uma briga e teria sido alvejado durante a discussão. Policiais militares fazem diligências na cidade, mas ainda não se tem informações sobre de onde partiram os tiros nem quem seria o autor dos disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

Maria Clara Estrêla