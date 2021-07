Homem é assassinado com um tiro no bairro São Joaquim

Um jovem identificado como Witalo Alves de Moraes foi assassinado a tiros no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina, na noite deste domingo (13). Ele era conhecido como “Italo do Grau” e, segundo a polícia, teria envolvimento com o mundo do crime, o que leva a crer que sua morte tenha se tratado de um acerto de contas.



De acordo com o capitão Osiel, do 9º BPM, Witalo estava saindo de uma festa, quando foi abordado pelo suspeito. “Ele estava saindo do Forró do Manelão e havia uma pessoa já o aguardando. Essa pessoa se aproximou dele e efetuou o disparo a queima roupa. Esse rapaz era conhecido por integrar o Bar da Piscina, um local de venda de droga na região”, explicou o capitão.



Foto: Jailson Soares/O Dia

A PM ainda não tem informações sobre quem teria praticado o crime. Guarnições fizeram diligências na região, mas, até o momento, nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada. O corpo de Witalo foi removido pelo IML e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

Segundo homicídio em menos de 24 horas

Poucas horas antes da morte de Witalo Alves, um outro homem, identificado apenas pelo apelido de Tainá, foi baleado em sua própria residência no bairro Jacinta Andrade, região da Santa Maria da Codipi. Segundo a PM, os suspeitos batem no portão de casa e a mãe da vítima atendeu. O homem ainda tentou fugir, mas não conseguiu. Ele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram em seguida.

