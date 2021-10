Homem é assassinado com um tiro na cabeça no bairro Santa Isabel

Um homem identificado como Valdenilson da Silva Mendes, 33 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça em ponto de venda de comida localizado no bairro Santa Isabel, zona Leste de Teresina. O crime aconteceu por volta das 22 horas desta quinta-feira (07). A Polícia Militar esteve no local, mas ainda não tem informações sobre quem teria praticado o crime.



De acordo com o relatório de ocorrência do 5º BPM, Valdenilson tinha um extenso histórico criminal e era conhecido no mundo do crime como “Denis Espoca”. Entre os delitos pelos quais ele já havia sido preso estão homicídios, tráfico de drogas, roubos e até a participação em explosões de caixas eletrônicos em Teresina. Para a polícia, seu assassinato teria se tratado de um acerto de contas.

Conforme consta no relatório da PM, Valdenilson estava em um ponto de venda de arrumadinho quando um veículo se aproximou e de dentro dele partiram os disparos. Os suspeitos fugiram logo em seguida. Os policiais ainda fizeram diligências na noite de ontem, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada.

A investigação seguirá agora a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

