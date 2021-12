Homem é assassinado com seis tiros no bairro Bela Vista, em Teresina

A Polícia Militar registrou mais um homicídio em Teresina. Desta vez o crime ocorreu no bairro Bela Vista, zona Sul da capital, no final da noite desta quinta-feira (23). A vítima foi um homem identificado como sendo Clemilton José Rosa e Silva, de 40 anos. Ele foi atingido por seis disparos de arma de fogo.



Leia também: Teresina tem noite violenta com quatro homicídios nas zonas Leste, Norte e Sul

De acordo com o relatório de ocorrência do 6º Batalhão, Clemilton trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos tiros. Os suspeitos do assassinato fugiram em seguida e ainda não foram identificados ou localizados. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU e foi encaminhada ao HUT, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

Ainda segundo a PM, Clemilton tinha passagens anteriores pela polícia por crimes de associação criminosa e assalto a banco. Pelo histórico criminal da vítima e as características de seu assassinato, a polícia acredita que a morte dele tenha relação com acerto de contas da criminalidade. Ele era foragido da Penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão.

O caso foi repassado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai prosseguir com as investigações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no