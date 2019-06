Homem é assassinado após ser trancado pelos criminosos dentro do quarto

Um homem, identificado apenas como Evandro, mais conhecido como Vandinho, foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo por volta das 6h10min da manhã de hoje (26), na Vila São Francisco, zona Norte de Teresina. Os criminosos renderam a esposa e os filhos da vítima, invadiram a casa e trancaram Evandro dentro do próprio quarto, onde efetuaram os disparos.



De acordo com o comandante Renato, do 9º BPM, a esposa de Evandro estava saindo de casa para deixar os filhos na escola, quando foi surpreendida por quatro homens em um carro. “Eles descerem e renderam ela e as crianças, obrigando-os a entrar de volta em casa. Lá dentro, eles seguiram para o quarto do Evandro, trancaram a porta e começaram a atirar seguidamente, com as testemunhas dentro da residência”, relatou o PM.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Os suspeitos fugiram logo após o crime. Populares acionaram a Polícia Militar por volta das 6h30min, mas quando a guarnição chegou ao local, encontrou apenas o corpo de Evandro, junto com a mulher e os filhos. Em conversa com a reportagem do Portal O Dia, o comandante Renato informou que o crime tem características de acerto de contas.

“O Evandro era conhecido no mundo do crime e já havia respondido, inclusive, por homicídios aqui na região, então pela ordem como se deram os fatos, há a possibilidade de que sua morte tenha sido planejada e hoje, executada”, explica. Policiais das Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se encontram no local para perícia. O IML também já foi acionado para remover o corpo de Evandro.

As equipes farão uma varredura na região á procura de câmeras de segurança que possam ter registrado a movimentação dos suspeitos na rua e do veículo em que eles estavam. A investigação seguirá a cargo da Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla, com informações de Sandy Swamy