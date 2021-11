Homem é assassinado ao reagir a assalto no Parque Brasil II

Um homem de 35 anos identificado como Marcelo Mendes da Silva foi assassinado ao tentar reagir a um assalto. O crime aconteceu por volta das 22 horas desta terça-feira (16) no Residencial Parque Brasil II, região da Grande Santa Maria. Marcelo havia chegado do trabalho, sentou na porta de casa com o celular nas mãos e foi abordado pelo suspeito.



Quem dá mais detalhes é o sargento Marques, do 13º BPM, que atendeu à ocorrência. “Um indivíduo tomou o celular dele e, posteriormente, a vítima foi reagir e recebeu um disparo de arma de fogo que atingiu o coração. Ele veio a óbito sem chance de ser socorrido. Ele foi até trazido para o Hospital Mariano Castelo Branco, mas não resistiu”, explicou.



Marcelo Mendes da Silva foi atingido com um tiro no peito - Foto: Divulgação/Polícia Militar

O suspeito que assaltou e atirou em Marcelo conseguiu fugir levando o celular da vítima. Ele ainda não foi localizado. “Lamentavelmente um cidadão trabalhador que morreu por conta de um simples celular. A gente pede que as pessoas não reajam se forem abordadas por criminosos, porque eles matam mesmo sem querer saber de nada. Eles não têm mais nada a perder e o cidadão tem a vida”, finalizou o sargento Marques.

O caso será investigado como latrocínio – roubo seguido de morte – e foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

