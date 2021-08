Homem é assassinado a tiros no Residencial Lindalma Soares

Um homem de 26 anos identificado como Francisco Melo foi assassinado a tiros no final da noite deste sábado (07) na Avenida Poty Velho, altura do Residencial Lindalma Soares, zona Norte de Teresina. Policiais militares do 13º BPM estiveram no local para isolar a área e colher as primeiras informações.



De acordo com o relatório de ocorrência do Comando do Batalhão, Francisco trafegava em uma motocicleta acompanhado de uma pessoa na garupa quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam à pé e já chegaram efetuando os disparos. O garupa não chegou a ser atingido.



Foto: O Dia

Ao chegarem ao local, a polícia constatou que a vítima já se encontrava sem vida. A PM não sabe informar se Francisco tinha algum antecedente criminal, mas frisa que seu assassinato tem características de execução, já que a pessoa que o acompanhava nada sofreu, o que indica que o alvo seria somente ele. Nada de valor material da vítima foi levado, o que refuta a hipótese de um latrocínio.

O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai abrir inquérito e prosseguir com as investigações. O corpo de Francisco Melo foi removido pelo IML.

