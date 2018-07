Homem é assassinado a tiros no mercado do Parque Piauí

Após 30 dias sem ocorrências de crime violento contra a vida, a região do Parque Piauí registrou neste domingo (02) um homicídio dentro do mercado do bairro. A vítima, de nome Jeferson Lima da Silva, foi executada com vários disparos de arma de fogo após uma discussão com o suspeito. A informação é do tenente S. Antônio, do 6º BPM.



“Não sabemos claramente o que motivou o crime, mas as testemunhas nos informaram que eles estavam tendo uma briga antes de um deles sacar a arma e atirar. A morte foi imediata, não houve nem tempo para o socorro e o suspeito fugiu com destino ignorado. Nos nossos registros não consta nenhum antecedente no nome da vítima, mas nos foi repassado que ele seria usuário de drogas, agora, se foi morte por causa de dívida, só a investigação que pode dizer”, explica o tenente.

De acordo com a perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Jeferson foi atingido no abdômen. Seu corpo foi removido ao IML e a polícia procura câmeras de segurança próximas ao mercado para tentar identificar o suspeito. A PM ainda fez diligências na área após o crime, mas ninguém chegou a ser conduzido.

Maria Clara Estrêla