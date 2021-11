Homem é assassinado a tiros na porta de casa no bairro Gurupi

Um homem identificado como Wilson Oliveira da Silva foi assassinado com pelo menos cinco disparos de arma de fogo quando chegava a sua residência no bairro Gurupi, zona Sudeste de Teresina. O crime aconteceu no final da noite de ontem (27).



De acordo com o relatório de ocorrência do 8º BPM, que atende àquela região, Wilson estava na porta de casa em uma moto quando foi abordado por dois homens, que já chegaram efetuando os disparos. A PM classificou o ocorrido como uma execução, já que, a princípio, não houve indícios de que os suspeitos teriam roubar algo da vítima, o que poderia levantar a hipótese de latrocínio.



Foto: O Dia

Wilson morreu na hora, antes mesmo da chegada do SAMU. Os suspeito empreenderam fuga e, até o momento, não se tem informações sobre para onde eles teriam ido. A PM fez diligências na região, mas não chegou a efetuar nenhuma prisão.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foram acionados e estiveram no local para fazer a perícia. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

