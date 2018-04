Homem é assassinado a tiros na frente da família em Jaicós

Um homem identificado como Francisco Edivaldo Alves foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo na cidade de Jaicós, a 364 Km de Teresina, nesta terça-feira (24). Ele estava na companhia da esposa e de um tio, tentando tirar seu carro de um atoleiro na zona Rural do Município, quando foi surpreendido pelo suspeito. O autor do crime já foi identificado, mas não teve o nome informado pela polícia.



De acordo com o delegado Miguel Carneiro, Francisco conhecia o autor dos disparos, com quem teria uma rixa antiga. Esta teria sido a motivação do crime. “A vítima era chamada na cidade de ‘Nego de Chiquinho’ e parece que já conhecia o suspeito. Ao que tudo indica, o atirador tinha raiva do Francisco por conta de algum comentário que ele tenha feito que o irritou, e ontem chegou ao extremo de lhe tirar a vida. Foram disparos direcionados para a vítima, o que caracteriza, a princípio, uma execução”, explicou o delegado.

A polícia informou que o suspeito não deu chances de defesa à vítima e fugiu do local logo em seguida, entrando no mato. No momento, os agentes da Delegacia de Jaicós fazem diligências para tentar encontra-lo e o delegado Miguel Carneiro deve começar a colher os depoimentos das testemunhas oculares ainda no dia de hoje. A Polícia Civil aguarda ainda a conclusão da perícia no corpo da vítima e no local do crime (foto acima) para direcionar as investigações.

Homicídio acontece um dia após anúncio de reforço na segurança

O assassinato de Francisco Edivaldo aconteceu um dia após o secretário estadual de Segurança, coronel Rubens Pereira, anunciar reforço policial para a cidade. Junto com Massapê, Patos e Belém do Piauí, o município vai receber novas viaturas e a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região. Um dos focos será o combate aos roubos. O secretário Rubens Pereira vai visitar Jaicós no próximo dia 04 de maio para anunciar oficialmente um plano de segurança que atenda tanto o municípios quanto as cidades vizinhas.









Maria Clara Estrêla