Homem é assassinado a tiros dentro de escola no bairro Dirceu

Teresina já amanheceu esta segunda-feira (06) com violência após um homem ser assassinado dentro de uma escola localizada no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. O local é a Unidade Escolar Professora Maria do Carmo Reverdosa da Cruz e a vítima foi identificada como sendo Aldemir Celestino de Paula. De acordo com a polícia, ele foi assassinado a tiros.



O crime aconteceu por volta das cinco horas da manhã. Quem dá mais detalhes é o comandante do plantão do 8º BPM, subtenente Quixaba. “Fomos acionados via Copom e quando chegamos ao local, nos deparamos com a vítima, um homem, já sem vida. Havia marcas de tiro pelo corpo, mas ainda não sabemos o que pode ter motivado o crime nem temos indícios de autoria no momento”, explicou.



Crime aconteceu na Unidade Escolar Professora Maria do Carmo Reverdosa, no Dirceu - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para colher as primeiras informações e iniciar a perícia. No corpo da vítima foram encontrados pelo menos quatro marcas de tiro nas costas e na cabeça. O crime, segundo a PM, tem, a princípio, características de execução. A polícia ainda está fazendo o levantamento para saber se por acaso Aldemir Celestino teria algum envolvimento com a criminalidade ou algo antecedente policial.

O caso foi encaminhado para o DHPP, que prosseguirá com as investigações.

Escola onde ocorreu o crime não está em uso

A Unidade Escolar Professora Maria do Carmo Reverdosa da Cruz, no Dirceu, não está sendo usada para aulas. A estrutura encontra-se parada desde o início da pandemia e acabou se tornando alvo as ação de vândalos, que depredaram toda o local. Moradores Da região denunciaram também que o espaço estava sendo usado para cometimento de crimes. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que irá reforçar a segurança da escola para evitar a ação de vândalos.

