Homem é assassinado a golpes de faca na zona rural de Nazária

Um homem identificado Venicio Vericio das Chagas, de 28 anos, foi assassinado no Povoado Caeiras, localizado zona rural de Nazária. O crime aconteceu na noite nesta segunda-feira, 03.

De acordo com o subcomandante Melo, do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o suspeito do crime foi identificado como sendo Iran dos Santos Silva, de 38 anos. “Ele desferiu duas facadas contra a vítima, uma na virilha e outra no peito esquerdo”, relata o major.

Ainda segundo o coronel, o ocorrido foi após uma discussão entre os dois envolvidos. Não se sabe o motivo do desentendimento. O homicídio será investigado pela Polícia Civil de Nazária.

Sandy Swamy