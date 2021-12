Homem é assassinado a facadas na Avenida Maranhão, Centro de Teresina

Um homem, ainda não identificado, foi morto a golpes de faca por volta das 13h desta quarta-feira (08) na Avenida Maranhão, próximo ao Shopping da Cidade, no Centro de Teresina.



Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, não se sabe o motivo pelo qual o homem foi golpeado, apenas que, após receber uma facada, ele tentou correr, mas caiu metros à frente, vindo a óbito ainda no local.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cabo F. Assis, do 1º Batalhão da Polícia Militar, a vítima não tinha identificação e nem era conhecida pelos policiais. “Ele não é conhecido da nossa área. A gente que trabalha na área conhece todos os elementos. Populares relataram que ele foi furado, correu um pouco, sentou próximo ao poste e caiu”, disse.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem já estava sem vida quando os profissionais chegaram ao local. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Delegacias de Homicídios esteve no local e irá investigar o caso.



Com informações de Chico Filho, do Rota do Dia