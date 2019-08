Homem com mandado em aberto é preso em Piripiri

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta terça-feira (20) na BR-343 trecho que liga Teresina ao município de Piripiri. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi parado durante uma fiscalização de rotina foi constatado pelos agentes de plantão que havia um mandado de prisão contra ele.

Abordagem de rotina foi realizada na cidade de Piripiri/PI. Foto: Reprodução PRF



O homem conduzia um veículo Hyndai Tucson quando foi parado pelos agentes. Ao analisar a documentação pessoal do condutor e do carro usado por ele, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda segundo a PRF, o mandado, que se refere ao um processo na esfera cível, corre em segredo de Justiça.

Depois de ser preso pela PRF ele foi conduzido para a Polícia Civil do município de Piripiri para os procedimentos cabíveis. O suspeito deve passar por uma audiência de custódia para ser analisada as circunstâncias da prisão para depois ser encaminhado a uma unidade penal.

Com informações da PRFAdriana MagalhãesJorge Machado