Homem acusado de matar ex-companheira a facadas é preso em Floriano

Um homem de 42 anos, identificado como Virlan da Costa e Silva, foi preso nesta terça-feira (09), acusado de assassinar sua ex-namorada, Maria Saiara Lima, de 27 anos, que foi morta com diversos golpes de faca no último sábado (06), em Floriano.

(Foto: Divulgação/Whatsapp)

De acordo com informações da Polícia Militar, desde o dia do crime a PM vem realizando diligências a fim de localizar o paradeiro do acusado. Na tarde de hoje, Virlan se encontrava em Nazaré do Piauí, quando se entregou ao Grupamento da Polícia Militar do município.



Entenda o caso

A vítima e o acusado se relacionaram por dois meses, mas o relacionamento chegou ao fim. Inconformado, Virlan não aceitou o fim do namoro e passou a ameaçar a jovem, até que no sábado foi até a residência da vítima.



(Foto: Divulgação/Whatsapp)



Maria Saiara Lima foi brutalmente assassinada dentro da própria casa, na frente dos dois filhos e da mãe, que também estava presente no local. Apesar de ter sido socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!