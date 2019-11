Homem acusado de estuprar criança de 9 anos é condenado a 8 anos de prisão

Em cumprimento a um mandado de prisão, a Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí (Sejus) prendeu na manhã desta terça-feira (19) Alcides Tony da Silva. Ele é acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma menina de nove anos de idade no ano de 2011 em Teresina. Na decisão judicial, expedida pela 6º Vara Criminal, o homem foi sentenciado a 8 anos e 15 dias de prisão em regime fechado.

Segundo o comandante da Força Tarefa da Sejus, major Audivan Nunes, a prisão do acusado aconteceu no bairro Promorar, na zona Sul de Teresina, quando o homem dava aula de capoeira em uma escola pública do bairro.

“Nós demos cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 6º Vara Criminal. O suspeito é mestre em capoeira e foi preso quando dava aula. Ele não resistiu à prisão”, disse.

De acordo com a decisão judicial, Alcides teria abusado sexualmente da criança de 9 anos quando ela estava assistindo a um filme na residência de um parente em 2011. Ainda segundo a decisão, ele teria tentado beija-la a força.

O réu foi julgado e sentenciado a 8 anos e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi levado para Central de Flagrantes e, em seguida, será encaminhado a unidade prisional.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia