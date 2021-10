Carro tomba em colisão com ônibus na zona Norte de Teresina

Uma grave colisão entre um ônibus do transporte coletivo de Teresina e um carro modelo Hilux por pouco não terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Pirajá, na zona Norte da Capital. O carro chegou a tombar na via, mas não houve feridos.

O Portal O Dia apurou que a ônibus do Consórcio Poty seguia pela Rua Mirante Tamandaré no momento que foi surpreendido com o carro, que trafegava pela Rua Piauí, invadindo a preferencial. A colisão foi inevitável e atingiu a lateral da Hilux. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O tráfego ficou fechado no local do acidente até a chegada de agentes da Strans. O proprietário do veículo aceitou negociar os danos com a empresa responsável pelo ônibus.

Esse é o segundo acidente grave envolve veículos do transporte coletivo de Teresina em menos de uma semana. No último sábado (09), um homem morre atropelado na Avenida Frei Serafim por um ônibus do consórcio Upbanus.

