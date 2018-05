Grupo é preso prestes a assaltar agência da Caixa em União

Três homens foram presos na tarde desta sexta-feira (25) enquanto se preparavam para assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na cidade de União, distante cerca de 65 Km de Teresina.



De acordo com a Força Tática de União, a polícia recebeu uma denúncia de que havia um grupo suspeito rondando a agência. Ao chegar no local, os policiais fizeram uma revista nos suspeitos e, com eles, encontraram um mapa com o plano de ação do grupo para o assalto e sete celulares.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os acusados foram identificados como João Paulo Alvarenga Cavalcante Costa, de 30 anos, Elias Dias Lima, de 24 anos, e Ítalo de Paiva, de 23 anos. Segundo a polícia, eles tinham como plano assaltar a agência da Caixa e ainda uma do Banco do Brasil, localizadas nas proximidades.

A Forca Tática de União informou ainda que pediu apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado - GRECO, que fez diligencias no local e encontrou um automóvel, Ford KA, que seria usado pelos suspeitos durante a fuga. Os três acusados foram encaminhados a Superintendência da Polícia Federal em Teresina, para prestar depoimentos.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano