Grupo é preso por aplicar golpes em terminais bancários de Teresina

A Polícia Civil do Piauí, por meio de investigação realizada por policiais do 5°DP de Teresina, prendeu neste sábado (02), cinco integrantes de uma organização criminosa oriunda das cidades de Crateús e Novo Oriente (Ceará), responsável por aplicar furtos mediante fraudes de valores de contas bancárias de clientes do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O grupo atuava em terminais bancários da Capital, distraindo as vítimas e realizando a troca de cartões para efetuarem saques em outros terminais de pronto atendimento e também compras em estabelecimentos comerciais.

Após a investigação de casos noticiados no 5°DP, membros do grupo criminoso foram identificados, assim como seu modus operandis, e durante o mês de março os integrantes passaram a ser monitorados.

Após realização de mais uma conduta criminosa na sexta-feira (01/05), policiais civis do 5°DP organizaram uma operação, sob a coordenação do delegado titular Edivan Botelho, com apoio do Delegado Geral Luccy Keiko e da Gerência de Polícia Metropolitana (GPE), dirigida pelo delegado Matheus Zanatta.

A ação teve início às 7h de sábado (02), onde equipes do 5°DP cobriram os bancos alvos localizados nas zonas Leste e Norte de Teresina e a equipe do GPE cobriu agências da zona Sul e Sudeste da Capital.



A primeira prisão em flagrante de duas pessoas do grupo aconteceu em uma agência no bairro Marquês, zona Norte. Após levantamentos de informações, outros três indivíduos foram interceptados nas proximidades do município de Piripiri, a 170 km da Capital, pela equipe do GPE/PC-PI com apoio da PRF e Força Tática PM-PI.



Nas prisões foram apreendidos o valor aproximado de R$ 2 mil, cerca de 30 cartões bancários de diversas vítimas, aparelhos celulares, chaves de apartamentos de hotéis onde estavam hospedados na Capital e dois veículos.



