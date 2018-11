Grupo de assaltantes tenta arrombar agência da Caixa na zona Sul

Um grupo de assaltantes tentou arrombar a agencia da Caixa Econômica Federal da Avenida Barão de Gurgueia, na zona Sul de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa não teve êxito. O fato ocorreu durante a madrugada de domingo (11).



Segundo a relações públicas da Polícia Militar, coronel Elza Rodrigues, os homens invadiram a agência por um buraco e tentaram arrombar um cofre. Objetos que auxiliariam nesse arrombamento foram largados no local. Entre esses objetos estavam uma mochila, uma marreta, um alicate, chaves de fenda, furadeira, molas de caminhão, entre outros utensílios.

Supostamente os bandidos teriam desistido do arrombamento após o alarme da Caixa ser acionado. A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar foi até o local e acionou o gerente da agência e a Polícia Federal, que deve assumir as investigações. Até o momento ninguém foi preso.

Viviane MenegazzoLucas Albano