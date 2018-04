Grupo com fantasia de série é detido tentando invadir centro de triagem

Quatro homens foram detidos nesta terça-feira (17) após invadirem o estacionamento do Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, utilizando fantasias da série 'La Casa de Papel'.

Com macacões vermelhos e máscaras do pintor espanhol Salvador Dalí, o grupo foi encaminhado à Delegacia de Paulista, também no Grande Recife.

Quatro homens foram presos com fantasias da série 'La Casa de Papel' ao tentarem invadir o Cotel, no Grande Recife (Foto: Reprodução/WhatsApp)



Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização, a abordagem do grupo foi feita por agentes penitenciários, que encaminharam as quatro pessoas à Polícia Civil. A escolta do grupo até a unidade foi feita pela Polícia Militar.

Ao WhatsApp da TV Globo, foram enviadas mensagens informando que o grupo era composto por YouTubers pernambucanos que tentavam gravar uma pegadinha.

Nas redes sociais, um dos integrantes do grupo postou vídeos no início da noite da segunda (16) usando um macacão vermelho e máscaras de Dalí. Em seguida, foram gravadas imagens em frente a uma agência bancária que, segundo ele, fica em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O G1 entrou em contato com as polícias Civil e Militar para confirmar se o grupo chegou a forjar uma tentativa de assalto à agência e qual o motivo da entrada dos quatro homens no Cotel e aguarda retorno das duas corporações.

Em nota, o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, recriminou a tentativa de invasão.

"É de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças a experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará. Na ação de hoje o grupo poderia facilmente ser confundido com estes mesmos criminosos", apontou no texto.

Série 'La Casa de Papel' (Foto: Divulgação/Netflix)

