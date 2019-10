Greco prende trio que planejava assaltos a instituições financeiras

Três pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (31) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O trio foi detido durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma casa localizada no bairro Satélite, zona Leste de Teresina, pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO).

Entre os presos estão dois foragidos da Justiça e um terceiro acusado de tráfico de drogas. Segundo o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, a operação que culminou nas prisões partiu de uma informação de que o grupo estaria planejando assaltos a instituições financeiras em Teresina.

Material apreendido em posse dos suspeitos. (Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia)

"Após esse levantamento foi representado à Central de Inquéritos a expedição de mandado de busca e apreensão. Hoje nas primeiras horas do dia demos cumprimento a esses mandados e foram encontrados no interior da residência o Sebastião Júnior que é condenado por roubo, o Wanileson que tem uma condenação por tráfico e uma extensa ficha criminal por esse crime, e também encontramos essa droga em poder do sujeito que é o Henrique", destaca o delegado.

Os presos foram identificados como Francisco Wanielson de Sousa Silva, Sebastião Ramos da Silva Júnior e Diego Henrique de Sousa Silva. Em posse dos suspeitos foram encontrados 21 trouxas de maconha e quatro trouxas de cocaína e R$ 165.

Trio preso pela polícia e o delegado Tales Gomes à direita. (Foto: Divulgação/SSP)

Os presos foram conduzidos à sede do Greco e posteriormente serão enviados ao sistema prisional.