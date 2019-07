Foram presas na manhã desta sexta-feira (26), em Teresina, sete pessoas suspeitas de envolvimento no massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na cidade de Manaus - AM. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), a operação denominada Guará ocorre também nos estados do Maranhão, Ceará, Amazonas e Santa Catarina.



Greco prende sete por envolvimento em massacre que deixou 56 mortos. (Foto: Divulgação/SSP)



De acordo com a SSP, a operação denominada “Guará” foi deflagrada em virtude das 56 mortes ocorridas no sistema prisional no estado do Amazonas motivadas após a divulgação de vídeo que resultou na tortura e morte de um dos maiores traficantes de drogas do país. A vítima foi morta no Piauí e os envolvidos no assassinato foram presos na manhã desta sexta na Capital.

A operação Guará está sendo realizada pela SSP, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, através da Delegacia de Combate ao Crime Organizando do Estado do Amazonas. Além das prisões, a Polícia conseguiu apreender ainda armas como submetralhadoras, pistolas, revólveres e drogas.

No Piauí, participaram da operação policiais civis do DOE, DEPRE, GRECO Homicídios e Núcleo de Inteligênciada da SSP/PI.

Aguarde mais informações

Nathalia Amaral