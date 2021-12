Greco prende homem acusado de homicídio e receptação na Vila Apolônia

Policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) deram cumprimento a um mandado de prisão, na manhã desta quarta-feira (08), contra um homem acusado de vários crimes, entre eles homicídio e receptação de produtos roubados.

De acordo com o titular do Greco, o delegado Tales Gomes, a prisão ocorreu na Vila Apolônia, localizada na região do bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina.

Foto: Divulgação/Greco

O indivíduo, identificado como Ronaldinho, foi preso em posse de duas armas de fogo, entre elas uma pistola da Polícia Militar com mira a laser e um revólver calibre 38, além de três aparelhos celulares e 20 cartuchos de munição calibre .40 e 38.

"Ele tem ligação com pessoas que cometem roubos e homicídios, principalmente na região do São Joaquim", explicou o delegado.

O preso será autuado pelos crimes de receptação qualificada, posse ilegal de arma de fogo, bem como posse de droga para consumo pessoal, já que com ele também foram encontradas duas porções de maconha.