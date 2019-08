Greco cumpre 15 mandados contra suspeitos de assaltos a bancos

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (20) a operação "Remanescentes" que visa à repressão dos crimes contra instituições bancárias no estado do Piauí, mas especificamente na cidade de Teresina, com o foco em roubos, armas e drogas.

A operação foi deflagrada pelo Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (GRECO), com apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/PI). Em nota enviada à imprensa, a SSP informou que foram cumpridas 15 ordens judiciais com a participação de policiais da Polinter e do Batalhão de Operações Especiais.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos e os detalhes sobre os crimes cometidos pelo grupo.

Mais informações sobre a operação serão repassadas para imprensa pelo secretário de Segurança Fábio Abreu, com as presenças do delegado geral Luccy Keiko, coordenador do Greco delegado Tales Gomes e demais autoridades policiais através de coletiva, 11h45, na sede do GRECO.

Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral