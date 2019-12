Greco cumpre mandados contra policiais civis e militares em THE

A Polícia Civil do Piauí está cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (02) para desarticular uma organização criminosa formada por policiais militares e civis em um inquérito policial que corre no âmbito do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). Ao todo, são 16 agentes de segurança sendo investigados tanto na PM, quanto na Civil.

A operação acontece três dias depois de dois policiais militares do 8º BPM serem presos por agirem em favor de traficantes que atuam na zona Sudeste de Teresina, repassando-lhe informações privilegiadas sobre operações planejadas e sabotando as ações da Polícia Militar contra o crime e o tráfico de drogas naquela região. Os dois PMs eram cabos e atuavam na Corporação há pelo menos 20 anos.

Na ocasião das prisões dos militares, na última sexta-feira (29), a polícia informou que estava investigando outros agentes da Segurança Pública, mas não disse ainda se a operação de hoje tem relação com a ação daquele dia. O inquérito sob responsabilidade do Greco conta com apoio do serviço reservado da PM.





Maria Clara Estrêla, com informações da SSP