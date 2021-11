Grávida que perdeu bebê apresenta melhoras, diz maternidade

A jovem Conceição Maria de Jesus, que perdeu um bebê após sofrer graves lesões no bairro Piçarra, Centro-Sul de Teresina, apresentou melhorar no quadro de saúde, segundo boletim médico emitido pela Maternidade Dona Evangelina Rosa nesta segunda-feira (08).

“A Maternidade dona Evangelina Rosa (MDER) informa que paciente C.M.S, internada nesta Unidade Hospitalar , conforme boletim médico , do início da tarde esta segunda - feira (08/10), segue evolução satisfatória”, afirmou um trecho da nota. A maternidade declarou ainda que a equipe médica analisa a possibilidade de tirar a jovem da intubação.

Foto: Reprodução / Redes sociais

“A equipe de médicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Materna está programando e extubação da jovem. Quanto às funções renais e hepática, a mesma também apresenta melhoras consideráveis”, disse a nota.

O caso

A jovem Conceição Maria de Jesus foi internada em estado gravíssimo na maternidade no dia 31 de outubro depois de perder um bebê de quatro meses. Ela apareceu com vários hematomas pelo corpo e quadro de insuficiência renal aguda em uma rua do bairro Piçarra.

O pai da vítima chegou a apontar o ex-companheiro da mulher como autor das agressões. Contudo, familiares da vítima negaram as declarações e apresentaram uma versão de que as complicações foram causadas por um surto que a jovem teria apresentado.

As investigações foram assumidas pelo Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegada Nayana Paz começou a executar os atos investigatórios oitivas, diligências, requisição de perícias, exame de corpo de delito na vítima e entrevista com o corpo clínico que atendeu a moça no primeiro momento.

