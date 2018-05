Governo traça estratégia para abastecer veículos da segurança e da saúde

As viaturas da Polícia Militar do Piauí, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e as ambulâncias da rede pública de saúde estão com o abastecimento garantido enquanto durar a crise de combustíveis, provocada pela greve dos caminhoneiros no país. É o que garante o tenente-coronel Rodrigues, comandante de Policiamento Metropolitano II (zonas norte, sul e centro).

Além dos estoques de combustíveis feito pela corporação, o oficial afirma que há "um ou dois postos" na cidade que farão o abastecimento dos veículos a serviço da PM-PI, do Samu e demais órgãos públicos que prestam serviços essenciais à sociedade.

"A Polícia já montou a estratégia dela para garantir o abastecimento [dos veículos oficiais]. Estivemos reunidos com o gabinete de gerenciamento de crise, com a secretaria, com todos os órgãos da segurança pública, e posso dizer que está garantido o abastecimento", afirma Rodrigues.



O tenente-coronel afirma que alguns postos foram reservados para realizar o abastecimento prioritário dos veículos da PM-PI e do Samu, e a Polícia tem uma "estratégia" para fazer com que os combustíveis sejam levados do terminal de petróleo até esses postos. O oficial, porém, afirma que não pode dar maiores detalhes sobre essa estratégia.

A Coordenadoria de Comunicação do Estado informou que "o governador reuniu os secretários de segurança, saúde e educação para realizarem ações emergenciais a fim de evitar o desabastecimento de serviços essenciais e manter o funcionamento dos órgãos".



O tenente-coronel Rodrigues afirma que não houve qualquer orientação no sentido de reduzir o policiamento ostensivo no estado, e todas as equipes continuam atuando normalmente.

"Todo mundo depende da segurança pública. A sociedade como um todo e, inclusive, os manifestante", conclui Rodrigues.

Associação diz duvidar que PM-PI e demais órgãos públicos tenham combustível garantido



O cabo Agnaldo Oliveira, presidente da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados da Policia Militar do Piauí, apresentou uma versão distinta da oficial. Ele considera ser pouco provável que a corporação e os demais órgãos públicos tenham combustível garantido para os próximos dias, como disse o tenente-coronel.

Agnaldo afirma que dificilmente os donos de postos vão deixar de vender combustível para clientes comuns, que fazem o pagamento na hora, para priorizar o abastecimento de veículos do Governo, que paga a prazo. "Supondo que você seja dono de um posto de gasolina, e faça um convênio com o Governo. Numa crise dessas, você vai vender pra receber com 30 a 60 dias, ou você quer receber o dinheiro na hora do abastecimento? Porque o Estado não tá pagando seus fornecedores, tá tudo atrasado. Como é que alguém vai garantir que esses postos vão ser pagos?" questiona o militar.

O presidente da associação afirma que independente de haver crise de abastecimento, como esta que acontece agora, as viaturas da Polícia Militar do Piauí já rodam normalmente com uma quantidade escassa de combustível. "Nas viaturas só são colocados, em média, 20 litros de gasolina por dia. O que se faz com 20 litros de gasolina? Ou seja, mesmo sem essa, crise, a quantidade de combustível que se coloca nas viaturas já era irrisória. Eu nunca vi encher o tanque de uma viatura da Polícia Militar, em quase trinta anos que eu estou na corporação. E agora [com a crise] é que o negócio vai apertar", afirma Agnaldo Oliveira.

O cabo também denuncia que muitas viaturas estão quebradas ou rodam em condições precárias, o que acaba colocando em risco a integridade física dos policiais militares.

Coleta de lixo em Teresina também está assegurada pelos próximos dias, informa Semduh



Por meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) informou que as empresas que realizam a coleta de lixo na capital também possuem estoques de combustíveis, e, portanto, o serviço está assegurado pelo menos pelos próximos dias.

A reportagem questionou por quantos dias, precisamente, o estoque deve durar sem que o serviço seja prejudicado, mas a pasta não soube informar.

