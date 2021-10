Golpe na compra do carro: Família de Teresina perde R$ 13 mil

Uma família do bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina, foi vítima de um golpe na tarde desta sexta-feira (22) e perdeu R$ 13 mil durante a tentativa de compra de um carro. O golpe aplicado através de sites da internet tem se tornado comum na Capital; três casos foram registrados somente nesta semana em Teresina.

De acordo com Jardeson Rios, sua tia encontrou na internet uma oferta de um carro modelo Fox no valor de R$ 13 mil e começou a negociar a compra com o suposto vendedor. Não imaginavam, porém, que se tratava de um estelionatário que havia encontro o carro à venda em um site por R$ 29 mil, feito contato com o vendedor e enganaria as duas partes envolvidas na transação.

“O suposto estelionatário entrou em contato com duas vítimas, o vendedor e o comprador, se passando pelo comprador e chega o momento que engana os dois. A vítima deposita o dinheiro e o dono do veículo foi entregar e não recebe o dinheiro, porque o depósito caiu para o suposto estelionatário. Nessa semana essa é a terceira ocorrência que a gente atende sobre isso”, explicou o sargento Medina, da Polícia Militar.

“Ele oferece por um valor bem abaixo do valor de mercado. A pessoa se convence que está fazendo um bom negócio e paga para essa pessoa que nem conhece. A vítima e o acusado sempre estão juntos, mas um não sabe o que o outro está fazendo porque está sendo negociado por uma terceira pessoa”, alerta Medina. Os envolvidos desse caso foram encaminhados para a Central de Fragrante.

