Gerente de Posto denuncia agressão durante abordagem da Guarda Municipal

O gerente de um posto de gasolina localizado na zona sudeste de Teresina denuncia que foi agredido fisicamente por homens da Guarda Municipal de Teresina, durante uma abordagem na noite de ontem (19). O caso aconteceu por volta das 19h, durante o fechamento do estabelecimento comercial.





De acordo com o relato do gerente, André Frazão, a viatura da Guarda Municipal chegou ao local às 19h05, momento em que o posto já estava fechado e os frentistas finalizavam o atendimento dos clientes que chegaram antes das 19h, horário limite estabelecido pelo decreto municipal.

Apesar de já estar fechado, não permitindo a entrada de novos clientes, o posto foi autuado pela Guarda Municipal.

Ao questionar a notificação, o gerente afirma que sofreu agressões físicas e verbais por parte dos homens da Guarda Municipal. O homem ainda foi levado para a Central de Flagrantes, sendo liberado após o pagamento de fiança.

“Só entrei na delegacia, nos meus 41 anos, uma vez, para registrar documentos perdidos. Ontem fui humilhado demais, spray de pimenta e socos levei. [...] bem na hora que me arrastam para fora da conveniência e sento no chão ele me dá um tapa na cara, já imobilizado. Me deram um mata leão, fiquei alguns segundos sem respirar”, relatou o gerente.

Após o episódio, a assessoria jurídica do posto estuda as medidas que podem ser adotadas a respeito.

Outro Lado

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal ainda não se manifestou sobre a ocorrência.

Natanael Souza