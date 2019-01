Gerente de loja de departamento sofre sequestro relâmpago em THE

O gerente do Centro de Distribuição de uma loja de departamento de Teresina, que teve a sua identidade preservada, foi vítima de um sequestro relâmpago na noite da última quinta-feira (24), na zona Leste de Teresina.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI), o gerente foi abordado próximo a um supermercado da região e rendido por bandidos, sendo obrigado a retornar ao Centro de Distribuição, que fica localizado na avenida Zequinha Freire.

De acordo com o coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO), o delegado Tales Gomes, os assaltantes teriam roubado aparelhos celulares armazenados no Centro de Distribuição da empresa. Até o momento não há confirmação sobre a quantidade de aparelhos roubados e o valor da carga subtraída.

A vítima ficou em poder dos criminosos cerca de 40 minutos até ser liberado nas proximidades de uma faculdade. O veículo do gerente, do modelo Gol, foi utilizado como apoio na fuga dos assaltantes. O carro foi abandonado na BR-343, no sentido da cidade de Altos. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) está conduzindo as investigações. Nenhuma informação sobre a identidade dos envolvidos foi divulgada pela Polícia.

Nathalia Amaral