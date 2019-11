Garoto é esfaqueado no pescoço ao defender mãe de agressão

Um caso de violência doméstica terminou com um adolescente esfaqueado no pescoço na noite dessa quinta-feira (07/11) na cidade de Campo Maior, no interior do Piauí. O garoto de 13 anos de idade foi socorrido por populares e levado ao Hospital Regional de Campo Maior. O ferimento levou 14 pontos.

Segundo o agente Baker Martins, da Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Maior, o menor de idade presenciava o padrasto, identificado como Francisco Gilson Pinheiro da Silva, agredindo sua mãe e tentou evitar a confusão. Durante a luta corporal, o homem desferiu um golpe de faca no pescoço do adolescente. Ao perceber o enteado ferido, o homem fugiu.

“Era um caso de violência contra a mulher, e o menino tentou defender a mãe das agressões. O padrasto usou uma faca e agrediu o enteado com um golpe no pescoço. O garoto foi levado para o hospital. Pegou 14 pontos e por muito pouco o golpe não atingiu área vital. O jovem passa bem”, disse Baker.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O mandado de prisão de Francisco Gilson deve ser requerido à Justiça. O Agente Baker Martins acredita que os procedimentos transcorram com celeridade por envolver menor de idade e violência contra a mulher.

Otávio Neto