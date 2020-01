Gari é assassinado a tiros a caminho do trabalho em José de Freitas

Foto: Reprodução Realidade Em Foco

Um gari identificado apenas como Cardivan Alves da Silva foi assassinado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13) no bairroNossa Senhora do Carmo, na cidade de José de Freitas, no norte do Piauí.

Segundo informações do 16º Batalhão da Polícia Militar, o homem tinha saído de casa e caminhava para o trabalho. Dois homens seguiram a vítima e disparam pelo menos seis vezes contra Cardivan.

OServiço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima já se encontrava sem vida. A polícia confirmou que nenhum objeto foi levado na ação e o crime tem características de acerto de contas.

Cardivan era funcionário da limpeza pública de José de Freitas e respondia a um processo criminal pelo crime de homicídio qualificado na Vara de José de Freitas.